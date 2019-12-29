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"Очередная утка": Брестское "Динамо" опровергло интерес к Олегу Кононову

Пресс-служба брестского "Динамо" заявила, что информация о возможном приходе в команду тренера Олега Кононова не является достоверной. Кроме того, в клубе пообещали назвать имя нового главного тренера "Динамо" в ближайшее время.

"Очередная утка, которых вокруг клуба в последнее время огромное количество. В нашей детской академии в Бресте работает тренером сын Олега Кононова, Илья. Это и могло стать причиной визита в Брест его отца. Просим наших болельщиков не обращать внимание на подобные вбросы, а руководствоваться официальной информацией. Имя главного тренера будет объявлено в ближайшее время", — цитирует заявление пресс-службы by.tribuna.com.
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