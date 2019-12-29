"Очередная утка": Брестское "Динамо" опровергло интерес к Олегу Кононову

Пресс-служба брестского "Динамо" заявила, что информация о возможном приходе в команду тренера Олега Кононова не является достоверной. Кроме того, в клубе пообещали назвать имя нового главного тренера "Динамо" в ближайшее время.