КГК проверил оба "Витебска". Плохо
Комитет госконтроля Витебской области выявил отсутствие финансовой дисциплины в работе футбольного и хоккейного клубов "Витебска".
В хоккейном клубе не обеспечивались своевременные расчеты с поставщиками товарно-материальных ценностей, с нарушением законодательства работникам производились выплаты стимулирующего характера, в бюджет не восстанавливались средства, направленные на оплату коммерческих затрат клуба.
В ФК "Витебск" выявлены искажения ведомственной отчетности, нарушения налогового законодательства и при проведении процедур закупок товаров, повлекшие неэффективное использование спонсорских средств, причинение вреда государственному имуществу.
В бюджет компенсированы использованные с нарушением законодательства средства и доплачены налоговые платежи, передают "Витебские вести".
15:52 29/12/2019
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение