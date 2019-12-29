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КГК проверил оба "Витебска". Плохо

Комитет госконтроля Витебской области выявил отсутствие финансовой дисциплины в работе футбольного и хоккейного клубов "Витебска".

В хоккейном клубе не обеспечивались своевременные расчеты с поставщиками товарно-материальных ценностей, с нарушением законодательства работникам производились выплаты стимулирующего характера, в бюджет не восстанавливались средства, направленные на оплату коммерческих затрат клуба.

В ФК "Витебск" выявлены искажения ведомственной отчетности, нарушения налогового законодательства и при проведении процедур закупок товаров, повлекшие неэффективное использование спонсорских средств, причинение вреда государственному имуществу.

В бюджет компенсированы использованные с нарушением законодательства средства и доплачены налоговые платежи, передают "Витебские вести".
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