Источник: Олег Кононов может возглавить брестское "Динамо"













Сергей Ковальчук может стать главным тренером брестского "Динамо".





Как сообщает "Белорусский футбол ВК", накануне Кононов находился в Бресте. Ожидается, что в ближайшее время "Динамо" объявит о назначении Олега Кононова на пост главного тренера команды.



