Японские спортивные организации проверят на связи с мафией









По ее данным, проверке подвергнутся 122 спортивные ассоциации. Такая чистка, как сообщает газета, призвана исключить возможность скандалов, способных бросить тень на проведение в будущем году в Токио Олимпиады и Паралимпиады.





В истории японского спорта контакты с организованной преступностью уже всплывали. Летом прошлого года, например, в стране разразился шумный скандал в связи с выявленными связями тогдашнего главы национальной ассоциации бокса с мафиозными структурами.