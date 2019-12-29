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Японские спортивные организации проверят на связи с мафией

Японский олимпийский комитет и другие основные спортивные организации страны с помощью Главного полицейского управления начали проверку своих руководящих структур для того, чтобы очистить их от лиц, которые могут иметь контакты с организованной преступностью. Об этом, как передает ТАСС, сообщила в воскресенье газета "Иомиури".



По ее данным, проверке подвергнутся 122 спортивные ассоциации. Такая чистка, как сообщает газета, призвана исключить возможность скандалов, способных бросить тень на проведение в будущем году в Токио Олимпиады и Паралимпиады.

В истории японского спорта контакты с организованной преступностью уже всплывали. Летом прошлого года, например, в стране разразился шумный скандал в связи с выявленными связями тогдашнего главы национальной ассоциации бокса с мафиозными структурами.
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