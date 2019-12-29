– В один из трудных периодов вы обронили в интервью такую фразу: «Что, мне опять к президенту обращаться?» Получается, доводилось это делать?





– Обращалась, когда имелись проблемы с валютой, а мне надо было лодку покупать. Это точно помню. Не было валюты, и он дал разрешение, чтобы мне приобрели лодку. Мы оказались на канале в Заславле на каком-то мероприятии. Я показывала канал и рассказывала про него. И попросила разрешения. А так, чтобы писать, просить о личной встрече – такого не было, – сказала Карстен.