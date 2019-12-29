Из брестского «Динамо» ушли еще два футболиста
Из «Динамо-Брест», которое в этом году впервые в истории стало чемпионом Беларуси, продолжают уходить игроки. На официальном сайте команды сообщается, что ганский полузащитник Салив Бабаво и украинский нападающий Алексей Хобленко покинули стан брестчан.
Бабаво выступал за клуб на протяжении трёх сезонов, став двукратным победителем Кубка и Суперкубка Беларуси, а также чемпионом республики в 2019 году.
Алексей Хобленко выступал в команде на протяжении полутора лет, в минувшем сезоне стал третьим в клубном реестре бомбардиров с 9 забитыми мячами. Вместе с «Динамо-Брест» украинец стал обладателем Суперкубка страны и чемпионом Беларуси.
Ранее клуб расстался с защитником Максимом Витусом, а буквально 26 декабря о свое уходе намекнул голкипер Александр Гутор, признанный в этом сезоне лучшим вратарем.
Также брестчане расстались с главным тренером Марцелом Личкой. На его место прочат Олега Дулуба или спортивного директора Сергея Ковальчука.
09:42 29/12/2019
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