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Из брестского «Динамо» ушли еще два футболиста

Из «Динамо-Брест», которое в этом году впервые в истории стало чемпионом Беларуси, продолжают уходить игроки. На официальном сайте команды сообщается, что ганский полузащитник Салив Бабаво и украинский нападающий Алексей Хобленко покинули стан брестчан.

Бабаво выступал за клуб на протяжении трёх сезонов, став двукратным победителем Кубка и Суперкубка Беларуси, а также чемпионом республики в 2019 году.

Алексей Хобленко выступал в команде на протяжении полутора лет, в минувшем сезоне стал третьим в клубном реестре бомбардиров с 9 забитыми мячами. Вместе с «Динамо-Брест» украинец стал обладателем Суперкубка страны и чемпионом Беларуси.

Ранее клуб расстался с защитником Максимом Витусом, а буквально 26 декабря о свое уходе намекнул голкипер Александр Гутор, признанный в этом сезоне лучшим вратарем.

Также брестчане расстались с главным тренером Марцелом Личкой. На его место прочат Олега Дулуба или спортивного директора Сергея Ковальчука.
TUT.by
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