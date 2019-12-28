Каждому свое: из Беларуси и не только 1 января люди приедут в Гродно на "забег трезвости"
Днем 1 января команда в Гродно состоится ставший уже традиционным «Пробег трезвости». О намерении встретить первый день нового года таким необычным способом уже заявили свыше 200 человек.
И это не только жители Гродно. В Пышки пообещали приехать жители Скиделя, Сморгони, Солигорска, Минска, Борисова, Гомеля, Бреста, Могилева, Лиды, российского Санкт-Петербурга и даже один американец.
И если первый пробег трезвости несколько лет назад собрал всего три десятка участников, то потом с каждым разом желающих становится все больше. Например, два года назад даже не всем участникам хватило стартовых номеров. А в прошлом году на старт вышли свыше 400 человек.
Напомним, чтобы участвовать в забеге трезвости, нужно зарегистрироваться до боя курантов.
Только помните, что «даже маленькая праздничная рюмочка перед пробежкой превратит ее из удовольствия в тяжкое испытание».
13:54 28/12/2019
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