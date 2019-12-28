Глава ВАДА Крэйг Риди: мы по-прежнему уверены, что приняли верное решение отстранить российских спортсменов, и отстоим его в CAS
Глава Всемирного антидопингового агентства Крэйг Риди заявил, что в организации убеждены в верности принятого решения по санкциям в отношении российских спортсменов и намерены отстоять его в Спортивном арбитражном суде (CAS).
В пятницу ВАДА на своем сайте сообщило, что получило уведомление от Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о несогласии с санкциями исполкома ВАДА, вынесенными 9 декабря.
"Мы по-прежнему убеждены, что 9 декабря приняли правильное решение. Последствия являются жесткими для российского спорта и одновременно защищают целостность чистого спорта во всем мире. Мы будем отстаивать наше решение в CAS", — передает слова Риди "Р-Спорт", ссылаясь на сайт ВАДА.
13:17 28/12/2019
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