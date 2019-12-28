В пятницу ВАДА на своем сайте сообщило, что получило уведомление от Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о несогласии с санкциями исполкома ВАДА, вынесенными 9 декабря.





"Мы по-прежнему убеждены, что 9 декабря приняли правильное решение. Последствия являются жесткими для российского спорта и одновременно защищают целостность чистого спорта во всем мире. Мы будем отстаивать наше решение в CAS", — передает слова Риди "Р-Спорт", ссылаясь на сайт ВАДА.



