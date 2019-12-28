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Просто и со вкусом. Милевский поделился планами на Новый год

Экс-нападающий сборной Украины Артем Милевский рассказал, как собирается отпраздновать Новый год.

Артем Милевский via Instagram

Футболист Динамо-Брест, который провел отдых на Бали, признался в Instagram, что подарки уже куплены, после чего в планах было посетить водопады.

«Потом — Минск. Оливье, шуба, котлетки, мандарины и Советское [шампанское]», — добавил Милевский, пишет nv.ua
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