Просто и со вкусом. Милевский поделился планами на Новый год

Артем Милевский via Instagram





Футболист Динамо-Брест, который провел отдых на Бали, признался в Instagram, что подарки уже куплены, после чего в планах было посетить водопады.





«Потом — Минск. Оливье, шуба, котлетки, мандарины и Советское [шампанское]», — добавил Милевский, пишет nv.ua







