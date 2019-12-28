



Александра Романовская в этом году стала чемпионкой мира в лыжной акробатике и выиграла этап Кубка мира в Москве. Суммарно она набрала 510 баллов.





В традиционном опросе «Спортивной панорамы» принимал участие 91 журналист, каждый из которых назвал свою десятку лучших.





Александра Романовская Фото: Дарья Бурякина, tut.by





Второе место занял дуэт Марины Литвинчук и Ольги Худенко, которые выступают в гребле на байдарках. В их активе 456 очков. В этом году они выиграли все главные старты года — чемпионат мира и Европейские игры.





Третьей стала лучшая теннисистка Беларуси Арина Соболенко, четвертой — пятиборка Ольга Силкина.





Пятое место занял тяжелоатлет Андрей Арямнов, который оказался лучшим среди мужчин.





Лучшим тренером стал Владимир Шантарович, лучшей игровой командой — сборная по пляжному футболу, неигровой — по гребле на байдарках и каноэ.





В прошлом году лучшей спортсменкой года стала Анна Гуськова (фристайл), лучшим спортсменом — Владислав Гончаров (прыжки на батуте).





Фото Павла Орловского и из архива БЕЛТА



