Ибрагимович перешел в «Милан»

38-летний форвард заключил с «россонери» контракт до июня 2020 года с опцией продления на сезон, пишет . by.tribuna.com

Ибрагимович, как сообщалось ранее, заработает 3 миллиона евро в нынешнем сезоне, а если договор будет пролонгирован, получит за следующий сезон еще от 4,5 до 6 миллионов, включая бонусы.





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Швед прибудет в Милан в четверг, 2 января, где пройдет медицинские тесты, а затем присоединится к партнерам по команде и проведет первую тренировку. После подписания контракта состоится презентация игрока и пресс-конференция.





Златан выступал за «Милан» в 2010-2012 годах. Последним его клубом был «Лос-Анджелес Гэлакси», в составе которого он в сезоне МЛС-2019 забил 31 гол в 31 матче.



