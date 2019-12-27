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Ибрагимович перешел в «Милан»

Нападающий Златан Ибрагимович вернулся в «Милан».

38-летний форвард заключил с «россонери» контракт до июня 2020 года с опцией продления на сезон, пишет .by.tribuna.com
Ибрагимович, как сообщалось ранее, заработает 3 миллиона евро в нынешнем сезоне, а если договор будет пролонгирован, получит за следующий сезон еще от 4,5 до 6 миллионов, включая бонусы.

Фото: © Shaun Clark / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru


Швед прибудет в Милан в четверг, 2 января, где пройдет медицинские тесты, а затем присоединится к партнерам по команде и проведет первую тренировку. После подписания контракта состоится презентация игрока и пресс-конференция.

Златан выступал за «Милан» в 2010-2012 годах. Последним его клубом был «Лос-Анджелес Гэлакси», в составе которого он в сезоне МЛС-2019 забил 31 гол в 31 матче.
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