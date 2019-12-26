+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Хоккеист сборной Чехии после матча с Россией: мы с русскими ненавидим друг друга

Нападающий Ян Йеник после победы над Россией на моложежном ЧМ подвел итоги встречи.

Нападающий сборной Чехии Ян Йеник после победы над Россией (4:3) в стартовом матче группового турнира Молодежного чемпионата мира подвел итоги встречи.

— У нас были подготовлены отчеты по сборной России. Конечно, в них была и информация по вратарям. И мы знали, что Аскаров чаще всего пропускает под ловушку (три из четырех влетели под ловушку — прим. «СЭ»). Поэтому старались бросать в эту зону.

Меня вообще не удивило, что игра была настолько жесткой и где-то грязной. Мы с русскими ненавидим друг друга, 

 
Защитник молодежной сборной России Егор Замула, автор дубля в стартовом матче против Чехии прокомментировал первую игру.

— У нас было слишком много энергии, да и чешские фанаты сыграли свою роль. Они кричали, прыгали, у нас из-за этого было небольшое раздражение на скамейке. Мы пытались всеми способами вернуться в игру, но, к сожалению, не получилось. Удаления, подножки...

Чехи ничего особенного не сделали, кроме того, что реализовали большинство. Надо сделать выводы, почему не получилось. Как будто не наша команда играла. Не было остроты у ворот, бросков было много, но катались в углах. Надо было больше бросать. Вратарь не шикарный был, ловушка у него не ловит. Надо было использовать свои шансы, — цитирует хоккеиста "Спорт-Экспресс".
ex-press.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Счастье и муки Лукашенко и Путина в Котле
Павел Знавец
Роздум пра Беларусь і беларусаў.
Павел Севярынец
29 СНЕЖНЯ, 12.00 - ПЛОШЧА КАЛІНОЎСКАГА...
Михаил Пастухов
Граждане, вступайте в Грамаду!
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о ловушках Китая, Путина и АГЛ


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru