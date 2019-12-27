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39-летний экс-игрок минского "Динамо" заключил полноценный контракт с "Авангардом"

Форвард Алексей Терещенко заключил полноценный контракт с "Авангардом".

Нападающий подписал двустороннее соглашение до конца сезона. Ранее 39-летний хоккеист находился в клубе на просмотровом контракте.

В нынешнем сезоне трехкратный чемпион мира, пятикратный чемпион России и обладатель Кубка Гагарина Терещенко сыграл за "Авангард" три матча в КХЛ и отметился голевой передачей, отмечает sport-express.ru. 

В минувшем сезоне Терещенко выступал в минском "Динамо", в составе которого провел 30 матчей и набрал 16 (6+10) очков.
Источник: pressball.by
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