Стасевич: Звание лучшего футболиста променял бы на чемпионство БАТЭ
Футболист года Беларуси хавбек БАТЭ Игорь Стасевич в интервью журналисту «Прессбола» Владимиру Пирогу поделился мнением о завоеванном призе.
– Впервые ты стал игроком года в 2015-м. А теперь с тремя такими званиями в суверенный период – второй после Александра Глеба, у которого их шесть. Здесь мало ограничиться только одним словом – приятно?
– Можно подбирать много эпитетов, но, наверное, ни один из них полностью не отразит моих чувств. В общем, отвечу кратко: очень рад снова заслужить это признание.
– Если сравнивать его с предыдущим, разница в ощущениях есть?
– Нет. Впервые это было в новинку. А в 2018-м сезон для БАТЭ с точки зрения результата сложился удачно во всех отношениях, и звание лучшего игрока Беларуси стало своего рода бонусом. Теперь у клуба не очень удачный год... Ну, хоть одна глобальная радость от него – правда, индивидуальная.
– Променял бы звание лучшего футболиста на чемпионство БАТЭ?
– Да. Не задумываясь, – сказал Стасевич
Источник: tribuna.com
10:16 27/12/2019
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