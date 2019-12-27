Вергун стал главным тренером мужской баскетбольной сборной Беларуси

Вергун сменил на этом посту Александра Крутикова, который работал с 2015 года. Председатель БФБ Максим Рыженков пояснил, что "главным показателем работы наставника в любом виде спорта является результат", а его сборная как раз не демонстрировала — в этом году не смогла пройти в основной раунд квалификации Евро-2021.





37-летнего Вергуна, главного тренера "Цмокаў-Мінск", Рыженков называет "представителем нового поколения тренеров", который "постоянно стремится к совершенствованию своих профессиональных знаний и навыков". Первым испытанием для него будут матчи квалификации чемпионата мира 2023 года. По их результатам будет принято решение "о целесообразности продления трудовых отношений". В тренерский штаб вошли Андрей Кривонос (ассистент главного тренера) и польский специалист Войтек Валих (тренер по общей физподготовке).