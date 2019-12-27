Вергун стал главным тренером мужской баскетбольной сборной Беларуси
Ростислав Вергун стал главным тренером мужской баскетбольной сборной Беларуси. Его кандидатуру утвердил исполком Белорусской федерации баскетбола.
Вергун сменил на этом посту Александра Крутикова, который работал с 2015 года. Председатель БФБ Максим Рыженков пояснил, что "главным показателем работы наставника в любом виде спорта является результат", а его сборная как раз не демонстрировала — в этом году не смогла пройти в основной раунд квалификации Евро-2021.
37-летнего Вергуна, главного тренера "Цмокаў-Мінск", Рыженков называет "представителем нового поколения тренеров", который "постоянно стремится к совершенствованию своих профессиональных знаний и навыков". Первым испытанием для него будут матчи квалификации чемпионата мира 2023 года. По их результатам будет принято решение "о целесообразности продления трудовых отношений". В тренерский штаб вошли Андрей Кривонос (ассистент главного тренера) и польский специалист Войтек Валих (тренер по общей физподготовке).
10:08 27/12/2019
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