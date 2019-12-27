Бой состоится: Емельяненко принял вызов Кадырова





Ранее Кадыров присоединился к челленджу, в котором уже поучаствовали известные в России спортсмены, вызвавшие на поединок Емельяненко, и также решил сразиться с бойцом ММА и по совместительству своим другом.









"Рад приветствовать тебя, мой дорогой друг Рамзан. Я тут видел на просторах интернета, что ты вызываешь меня на бой. Я принимаю твое предложение. Я готов выйти с тобой и выступить", - написал на своей странице Емельяненко, ранее он репостнул и вызов Кадырова.





Боец отметил, что право выбора места и правил остается за президентом, однако намекнул, чтобы Кадыров готовил боксерские перчатки.





Ранее Емельяненко одержал победу над пауэрлифтером Михаилом Кокляевым в поединке по правилам бокса, затем бойца вызвал на бой олимпийский чемпион Рахим Чахкиев.







