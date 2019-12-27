Лучший вратарь Беларуси намекнул про уход из Бреста

Вратарь брестского «Динамо» и национальной сборной Александр Гутор признан лучшим вратарем чемпионата Беларуси 2019 года. Это стало известно во время церемонии закрытия футбольного сезона «Звездный мяч», сообщает tut.by





Во время флеш-интервью после награждения голкипер намекнул на уход из команды, которая впервые в своей истории стала чемпионом страны.





— Пока планы раскрывать не буду, в конце года заканчивается контракт. И когда подпишу новый контракт с новой командой, тогда и буду задавать себе планки. Главная наша задача — это выйти на чемпионат Европы по футболу. Для этого мы приложим все усилия, — заверил Александр болельщиков.









Напомним, что в этом сезоне Гутор за «Динамо» провел 10 сухих матчей. А в 2011 году Александр признавался лучшим футболистом Беларуси, тогда он выступал за БАТЭ.



