



«Уже сейчас совершенно понятно, что «пластилиновые» журналисты переведут стрелки от бездарно сработавших динамовских функционеров, на неопределенность в стратегии, неверно расставленные приоритеты, а следовательно и заведомо невыполнимые задачи, которые были поставлены перед руководством клуба. Чушь собачья! Не буду тратить время напоминанием того, как радикально менялась риторика боссов «Динамо» в течение всего сезона, начиная с предсезонной подготовки, и как эта же самая риторика так же радикально отличалась от всего того, что эти боссы делали.





Хочу сказать лишь одно – никаких разумных объяснений этому просто беспрецедентному провалу, кроме как отсутствие соответствующего профессионализма нет.





При всех нам известных и неизвестных трудностях, с которыми пришлось столкнуться генералитету «зубров», надо было очень постараться, чтобы так, простите, прилюдно обделаться.





Будь на месте менеджеров «новой формации» условные Иванов, Сидоров, Петров, то их уже давным-давно «укатали бы под лед, разыгрывали бы на их задницах вбрасывание и никто никогда об этом бы не узнал...».





Все остальное – пустой звон», – написал Иванов.