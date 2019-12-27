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Олег Иванов: «Генералитету «зубров», надо было очень постараться, чтобы так прилюдно обделаться»

Бывший спортивный директор минского «Динамо» Олег Иванов поделился мнением о провальном сезоне «зубров».


«Уже сейчас совершенно понятно, что «пластилиновые» журналисты переведут стрелки от бездарно сработавших динамовских функционеров, на неопределенность в стратегии, неверно расставленные приоритеты, а следовательно и заведомо невыполнимые задачи, которые были поставлены перед руководством клуба. Чушь собачья! Не буду тратить время напоминанием того, как радикально менялась риторика боссов «Динамо» в течение всего сезона, начиная с предсезонной подготовки, и как эта же самая риторика так же радикально отличалась от всего того, что эти боссы делали.

Хочу сказать лишь одно – никаких разумных объяснений этому просто беспрецедентному провалу, кроме как отсутствие соответствующего профессионализма нет.

При всех нам известных и неизвестных трудностях, с которыми пришлось столкнуться генералитету «зубров», надо было очень постараться, чтобы так, простите, прилюдно обделаться.

Будь на месте менеджеров «новой формации» условные Иванов, Сидоров, Петров, то их уже давным-давно «укатали бы под лед, разыгрывали бы на их задницах вбрасывание и никто никогда об этом бы не узнал...».

Все остальное – пустой звон», – написал Иванов.
Tribuna
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