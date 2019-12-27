+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Противостояние Виктории Азаренко и Ли На вошло в топ-10 лучших за десятилетие

ВТА составила рейтинг десяти лучших теннисных противостояний второго десятилетия 21-го века. В топ попало противостояние белоруски Виктории Азаренко и китаянки Ли На.


Соперницы, в частности, встречались в финале "Australian Open"-2013 — белоруска тогда защитила свой титул.

10. Серена Уильямс (США) — Каролина Плишкова (Чехия) — 2:2
9. Симона Халеп (Румыния) — Элина Свитолина (Украина) — 5:5
8. Мария Шарапова (Россия) — Ли На (Китай) — 5:4
7. Наоми Осака (Япония) — Белинда Бенчич (Швейцария) — 0:3
6. Виктория Азаренко (Беларусь) — Ли На (Китай) — 6:3
5. Петра Квитова (Чехия) — Агнешка Радваньска (Польша) — 7:5
4. Серена Уильямс (США) — Мария Шарапова (Россия) — 15:0
3. Каролина Плишкова (Чехия) — Ангелик Кербер (Германия) — 7:5
2. Мария Шарапова (Россия) — Симона Халеп (Румыния) — 7:2
1. Серена Уильямс (США) — Винус Уильямс (США) — 5:2
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Счастье и муки Лукашенко и Путина в Котле
Павел Знавец
Роздум пра Беларусь і беларусаў.
Павел Севярынец
29 СНЕЖНЯ, 12.00 - ПЛОШЧА КАЛІНОЎСКАГА...
Михаил Пастухов
Граждане, вступайте в Грамаду!
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о ловушках Китая, Путина и АГЛ


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru