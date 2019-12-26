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Конечно, Вася! Уткин оценил возможности Шкурина. И перепутал имя футболиста

Известный российский журналист Василий Уткин поделился мнением о возможном переходе белорусского нападающего Ильи Шкурина в ЦСКА.

 «Наивно полагать, что лучший бомбардир чемпионата Беларуси усилит ЦСКА настолько, что команда прибавит в европейских результат»

В начале своего выступления Василий перепутал имя футболиста, назвав его Олегом вместо Ильи. Но затем исправился.

«Начну «Футбольный клуб» с новости, хотя новость эта больше забавная. Все обсуждают появление в ЦСКА нападающего из Беларуси Олега Шкурина (Илью – прим. Tribuba.com). Или ШкуринА. Не знаю, как правильно произносится. И, в общем, на мой взгляд, это тенденция такая своеобразная. Сейчас абсолютно вне моего стебного отношения к белорусам на протяжении последних десяти лет. Дело в том, что белорусские футболисты всегда появлялись в чемпионате России. И вот когда этому уделяется внимание… Это внимание эволюционировало дважды. Во-первых, когда в 90-е годы два лучших футболиста Беларуси Белькевич и Хацкевич поехали мимо «Спартака» в киевское «Динамо». Это обсуждалось. Потом состоялись приходы белорусских футболистов в российский чемпионат. Например, в «Динамо» приходил защитник Сергей Штанюк. Мало того, что фамилия прекрасная, так он еще головой прекрасно играл. Это парень, который играл, например, в Англии.  Потом эти переходы в Россию стали бытом.


Потом в «Спартак» пришел футболист, которого очень много ждали. Его фамилия была Василюк. А оказалось, что он вообще ничего особенного из себя не представляет. Это не белорусские футболисты. Совершенно – нет. А просто в чемпионат России стали приезжать футболисты совершенно другого класса. Кстати, Роман Василюк завершил карьеру совсем недавно.

И вот теперь приезжает Шкурин. Я сказал, что Шкурина не знаю. И перепутал, что он не Олег, а Илья. В общем, это характеризует только российский чемпионат. Мы снова обращает вот на это внимание.


Полагать, что лучший бомбардир чемпионата Беларуси усилит ЦСКА настолько, что команда прибавит в европейских результат, – это очень наивно. Потому что вообще-то ЦСКА отказался и из-за очень небольшой разницы в цене покупать лучшего бомбардира чемпионата Чехии Комличенко. Еще совсем недавно, полгода назад. Вот такие новости. Наверное, такой и год у нас с вами ожидается.

Наверное, хорошо, что футболисты приходят в чемпионат России развиваться. Это хорошо, что мы ставим на футболистов, которые мало чего стоят. Будем надеяться, что они вырастут в цене. Это позитивная новость», – сказал Уткин в рамках своей программы «Футбольный клуб» на YouTube.

Ранее сообщалось о том, что Шкурин перейдет в ЦСКА не из «Энергетика», где заканчивал сезон, а из брестского «Динамо».
by.tribuna.com
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