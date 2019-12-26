Пресс-служба «Динамо» об отсутствии Грабовского на выездной серии: «Он отправился на медицинское обследование в Швейцарию»
Пресс-служба минского «Динамо» объяснила, почему на выездной серии команды отсутствовал тренер Михаил Грабовский.
«Михаил Грабовский не смог вылететь с командой на матчи во Владивосток, Хабаровск и Пекин в связи с тем, что в воскресенье он отправился на давно запланированное медицинское обследование в Швейцарию по поводу травмы, полученной им во время игровой карьеры», – сказали в пресс-службе.
14:17 26/12/2019
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