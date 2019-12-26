«Михаил Грабовский не смог вылететь с командой на матчи во Владивосток, Хабаровск и Пекин в связи с тем, что в воскресенье он отправился на давно запланированное медицинское обследование в Швейцарию по поводу травмы, полученной им во время игровой карьеры», – сказали в пресс-службе.