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Пресс-служба «Динамо» об отсутствии Грабовского на выездной серии: «Он отправился на медицинское обследование в Швейцарию»

Пресс-служба минского «Динамо» объяснила, почему на выездной серии команды отсутствовал тренер Михаил Грабовский.

«Михаил Грабовский не смог вылететь с командой на матчи во Владивосток, Хабаровск и Пекин в связи с тем, что в воскресенье он отправился на давно запланированное медицинское обследование в Швейцарию по поводу травмы, полученной им во время игровой карьеры», – сказали в пресс-службе.
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