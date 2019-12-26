Азаренко не сможет поехать на "Australian Open"

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко не сыграет на "Australian Open" из-за судебного процесса. Экс-первая ракетка мира не заявлена ни на один турнир в январе 2020 года.





Спортсменка подтвердила, что пропустит турнир из-за личных проблем. Судебный процесс не мешает ей полноценно тренироваться и готовиться к старту нового сезона.





У Азаренко состоится очередное слушание об опеке над ребенком, по этой причине она не может выехать за пределы США. Судебный процесс идет с 2017 года и находится на заключительном этапе.







