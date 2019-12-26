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Азаренко не сможет поехать на "Australian Open"

Виктория Азаренко не сыграет на "Australian Open", так как занята в судебном процессе.


Белорусская теннисистка Виктория Азаренко не сыграет на "Australian Open" из-за судебного процесса. Экс-первая ракетка мира не заявлена ни на один турнир в январе 2020 года.

Спортсменка подтвердила, что пропустит турнир из-за личных проблем. Судебный процесс не мешает ей полноценно тренироваться и готовиться к старту нового сезона.

У Азаренко состоится очередное слушание об опеке над ребенком, по этой причине она не может выехать за пределы США. Судебный процесс идет с 2017 года и находится на заключительном этапе.
Источник: pressball.by
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