Арямнов и Наумова признаны лучшими тяжелоатлетами Беларуси-2019













По итогам голосования у мужчин победу одержал Андрей Арямнов. За него свои голоса отдали 265 респондентов – 44,46% от общего числа.





Напомним, после возвращения на помост Арямнов всего за год набрал серьезную физическую форму. На чемпионате Европы в олимпийский чемпион стал серебряным призером. Повторил свой успех уже и на мировом форуме в Таиланде, где также занял второе место. И даже успел установить новый мировой рекорд в рывке — 198 кг. Правда, через пару минут это достижение превзошёл соперник. Кроме того, спортсмен стал победителем лицензионного олимпийского турнира Кубок Средиземноморья в Сан-Марино.





Второе место по результатам опроса занял чемпион мира и победитель континентального форума, рекордсмен Европы Евгений Тихонцов – 31,04% голосов.





Третьим стал серебряный призер чемпионата Европы Петр Асаенок – 7,89%.





Вслед за тройкой сильнейших расположились: Вадим Лихорад (4,36%), Геннадий Лаптев (3,52%), Вадим Стрельцов (2,35%), Александр Берсанов (1,34%) и Максим Мудревский (0,84%).





Также респонденты предложили своих кандидатов, которые получили 4,19% голосов: Эдуард Зезюлин, Илья Лебедев, Игорь Лозко, Егор Гринько, Дмитрий Ходас, Егор Попов, Алексей Мжачик, Сергей Шаренков, Андрей Орленок.





У женщин уверенную победу в опросе одержала Дарья Наумова. За нее отдали голоса 239 респондентов – 49,69%. В 2019 году Дарья Наумова впервые в карьере стала чемпионкой Европы, победила на лицензионном Кубке Средиземноморья, а также завоевала серебряную медаль олимпийского отборочного турнира Alexander Cup в Гродно.









Второй по результатам опроса стала победительница турнира Alexander Cup Дина Сазановец – 22,87% голосов.





Третье место в голосовании заняла бронзовый призер чемпионата Европы Юлия Асаенок – 15,18%. Четвертой стала чемпионка Европы среди молодежи Людмила Псыщаница – 11,43%. Также респонденты отдали голос за своего кандидата – Анну Бахир.





Опрос на лучшего тяжелоатлета сезона проводится с 2018 года. Первым победителем в номинации стал Эдуард Зезюлин.