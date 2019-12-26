Артем Челядинский: руководство "Крумкачоў" тогда людей просто кинуло, ребята год без денег играли
Экс-защитник, а ныне наставник дубля минского "Динамо" Артем Челядинский вспомнил период выступления в составе "Крумкачоў" в высшей лиге.
- То, что происходило в "Крумкачах". Все знают, что ребята год вообще без денег играли. И мы команду оставили (в высшей лиге — прим.). После последней игры с "Минском", я уже уходил из футбола, я попросил у руководства: "Пообещайте, что вы не обманете ребят. Понятно, я поиграл уже. Но есть люди, у которых семьи, дети маленькие. Пообещайте, что вы с ними рассчитаетесь". Но руководство на тот момент просто людей, грубо говоря, кинуло. И отдавало деньги не тем людям, которые обеспечили команде сохранение прописки в высшей лиге, а тем, кому должны были еще с лета. Я считаю, это некрасиво по отношению к ребятам, которые добились результата, — рассказал Челядинский в интервью пресс-службе минского "Динамо".
09:31 26/12/2019
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