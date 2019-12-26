Роберт Левандовски стал лучшим бомбардиром 2019 года, обогнав Лионеля Месси и Килиана Мбаппе
Форвард "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски стал лучшим бомбардиром 2019 года. С 1 января 2019 года Левандовски смог забить 54 гола и 59 играх за клуб и национальную команду своей страны.
На втором месте расположился нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси, которому за календарный год удалось забить 50 голов в 58 матчах. Замкнул тройку лучших бомбардиров уходящего года "ПСЖ" и сборной Франции Килиан Мбаппе. На его счету 44 гола, которые ему удалось забить в 49 матчах.
Левандовски перешел в "Баварию" из дортмундской "Боруссии" в 2014 году. Вместе с мюнхенским клубом польский форвард пять раз становился чемпионом Германии.
08:35 26/12/2019
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