Алексей Венедиктов: Лукашенко сказал, если юристы найдут возможность, то, возможно, примет наших в делегацию Беларуси
Главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов остался очень доволен своим интервью с президентом Беларуси Александром Лукашенко, заявив в программе "Дай Дудя", что он провел его, как подобает первому журналисту России по индексу цитирования.
В чате ему задали вопрос про перспективы выступления российских спортсменов на Олимпиаде при помощи Беларуси.
- Я знаю, что до 27 декабря будет подана жалоба в CAS на решение ВАДА по отстранению российских команд от соревнований. Я не большой болельщик, но за биатлон я болею. И для меня важно, чтобы "чистые" спортсмены смогли бы выступить.
Скажу страшную вещь: мне все равно, под каким флагом они выступят. Мне важно, чтобы, скажем, молодая биатлонистка Куклина выступала. Я смотрю Олимпиады не из-за церемоний открытия и закрытия, где парады с флагами.
Так что я буду надеяться. Между прочим, Лукашенко сказал, что если юристы найдут возможность, то возможно совместное выступление, или он примет нас в белорусскую делегацию. Вот пусть министры про это и поговорят. Пусть Путин про это поговорит.
20:55 25/12/2019
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Особое мнение
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