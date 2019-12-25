– Сейчас надвигается вторая волна по раскрытию договорных матчей. Как думаешь, это поможет убрать «договорняки» из нашего футбола?





– Не знаю. Мне кажется, поможет закрытие всех букмекерских контор и казино. Это сохранит много человеческих жизненных ситуаций, – сказал Денисевич.





Ранее телеканал «Беларусь 5» сообщил, что новые списки игравших нечестно будут обнародованы в декабре.