Денисевич о том, как бороться с договорняками: «Мне кажется, поможет закрытие всех букмекерских контор и казино»
Экс-полузащитник «Ислочи» Иван Денисевич поделился мнением о том, как бороться с договорными матчами.
– Сейчас надвигается вторая волна по раскрытию договорных матчей. Как думаешь, это поможет убрать «договорняки» из нашего футбола?
– Не знаю. Мне кажется, поможет закрытие всех букмекерских контор и казино. Это сохранит много человеческих жизненных ситуаций, – сказал Денисевич.
Ранее телеканал «Беларусь 5» сообщил, что новые списки игравших нечестно будут обнародованы в декабре.
18:14 25/12/2019
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