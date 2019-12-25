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Денисевич о том, как бороться с договорняками: «Мне кажется, поможет закрытие всех букмекерских контор и казино»

Экс-полузащитник «Ислочи» Иван Денисевич поделился мнением о том, как бороться с договорными матчами.

– Сейчас надвигается вторая волна по раскрытию договорных матчей. Как думаешь, это поможет убрать «договорняки» из нашего футбола?

– Не знаю. Мне кажется, поможет закрытие всех букмекерских контор и казино. Это сохранит много человеческих жизненных ситуаций, – сказал Денисевич.

Ранее телеканал «Беларусь 5» сообщил, что новые списки игравших нечестно будут обнародованы в декабре.
Tribuna
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