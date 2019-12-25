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Андрей Костицын может перейти в «Витязь»

По информации «Бизнес Online», 34-летний форвард минского «Динамо» Андрей Костицын может перейти в «Витязь».

Главный тренер клуба Михаил Кравец работал с Костицыным в «Сочи». Помимо подмосковного клуба, на Костицына претендует еще несколько клубов-середняков КХЛ.

В текущем сезоне 34-летний нападающий набрал 22 (9+13) очка в 40 матчах чемпионата КХЛ.

«Витязь» в таблице Западной конференции занимает 7-е место (зона плей-офф), набрав 47 очков.
Tribuna
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