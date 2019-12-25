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Алексей Бага: «Когда узнал, что не хватает 2,5 тыс долларов, чтобы увековечить память Белькевича, удивился. Не в ущерб семье передал деньги»

Бывший главный тренер БАТЭ Алексей Бага рассказал, как передал 2,5 тысячи долларов на памятную доску в честь Валентина Белькевича.

— Отец Валентина Белькевича благодарил тебя в прессе. Сказал, что ты довез недостающие две с половиной тысячи долларов на памятную доску в честь Валика. Что тобой двигало?

— Когда узнал, что не хватает этой суммы, чтобы увековечить память великого футболиста, удивился. Речь идет о памятной доске в столице в честь талантливейшего человека, ушедшего из жизни на 43-м году жизни, а мы — наше сообщество — не можем адекватно отреагировать.

Помню, сразу выехал из дома. Узнал у Сергея Новикова телефон отца Валика. Набрал, представился. Так и так, Николай Николаевич, будучи капитаном молодежки, летел как-то чартером с национальной сборной, за которую тогда выступали Александр Хацкевич и ваш сын. Понимаю, беда случилась. Родители хоронят детей, а мы не можем отдать должное Валику.

Учитывая, что Николай Николаевич — ученый и, по сути, обычный человек, ему тяжело было рассчитывать на помощь откуда-либо. Может, кому-то сумма в две с половиной тысячи долларов режет слух, но, слава Богу, на тот момент она у меня была. Не в ущерб семье передал деньги. Не будь их у меня на руках, кинул бы клич в тренерском штабе БАТЭ, попросил бы пацанов из команды, и пусть через три дня, но мы все равно довезли бы недостающую сумму.

Не могу быть равнодушным к такому. Цепляет. Не так много в нашем спорте легендарных людей калибра Белькевича или же недавно ушедшего из жизни хоккеиста… – сказал Бага.
Tribuna
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