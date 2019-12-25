+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Здесь будет только правда: Милевский создал канал на Youtube

Форвард запустил свой новый проект.



Бывший нападающий киевского Динамо и сборной Украины Артем Милевский, который ныне выступает в Беларуси за брестское Динамо создал свой канал на Youtube "Миля".

"Последние 15 лет многие пытались спалить и снять видео, как я зажигаю в ночных клубах. Теперь настало мое время - показать, как все происходит. 

Первый видос на моем канале я записал в родном Киеве с кентом - Санычем Алиевым. Как в старые добрые времена мы прочувствовали атмосферу лучших ночных заведений столицы. Только тут Милевский и Алиев без цензуры! Здесь будет только правда", - написал в описании Милевский.

Напомним, что в настоящее время Милевский отдыхает на Бали.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о ловушках Китая, Путина и АГЛ
Уладзiмiр Някляеў
Чем фигово тебе в русском стане?
Петр Рудковский
"С*ка", "старуха"... Хто так абзываў аўтарку...
Валерий Щукин
Новый подход властей к амнистированию осужденных...
Павел Знавец
О показаниях экс-бойца СОБРа Гаравского


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru