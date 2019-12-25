Здесь будет только правда: Милевский создал канал на Youtube
Форвард запустил свой новый проект.
Бывший нападающий киевского Динамо и сборной Украины Артем Милевский, который ныне выступает в Беларуси за брестское Динамо создал свой канал на Youtube "Миля".
"Последние 15 лет многие пытались спалить и снять видео, как я зажигаю в ночных клубах. Теперь настало мое время - показать, как все происходит.
Первый видос на моем канале я записал в родном Киеве с кентом - Санычем Алиевым. Как в старые добрые времена мы прочувствовали атмосферу лучших ночных заведений столицы. Только тут Милевский и Алиев без цензуры! Здесь будет только правда", - написал в описании Милевский.
Напомним, что в настоящее время Милевский отдыхает на Бали.
12:14 25/12/2019
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