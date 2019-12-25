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Александр Гутор: по белорусским клубам ходит какая-то эпидемия увольнений. Уход Лички — нехорошая новость для нас

Голкипер брестского "Динамо" Александр Гутор не в восторге от расставания клуба с главным тренером Марцелом Личкой.


"Видимо, по белорусским клубам ходит какая-то эпидемия увольнений. Это нехорошая новость для нас, все-таки мы с человеком прошли такой путь в борьбе за золото. Но это решение руководства, футболисты на него никак повлиять не могут", — рассказал Гутор в программе "Спорт-кадр" на канале "Беларусь 5".
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