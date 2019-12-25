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Лукашенко показали образцы формы для Олимпиады в Токио

Образцы формы, в которой беларусские спортсмены могут выступать на летних Олимпийских играх в Токио в следующем году, были представлены Александру Лукашенко.

Лукашенко показали образцы формы для Олимпиады в Токио
Форму разрабатывали компании «Соло-Пинск» и «Свiтанак». Образцы продемонстрировали гимнастка Ксения Санкович и пловчиха Александра Герасименя, сообщает пресс-служба президента.

Один из образцов выполнен в бело-синих цветах с орнаментами и узорами. Еще один – бело-красный в минималистическом дизайн.

Герасименя похвалила дизайн и ткань, но не смогла сказать, какой из образцов ей понравился больше. Санкович призналась, что ей нравится бело-красная форма – «более патриотичная, хотя, наверное, где-то слишком смелая».

Лукашенко понравились все варианты формы. Окончательный вариант формы для Олимпиады будет определен позже с учетом мнения общественности и атлетов. Лукашенко подчеркнул, что важно, чтобы олимпийскую форму покупали и после Олимпиады, а для этого должны быть «ткани хорошие» и «краска нормальная».
Reform.by
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