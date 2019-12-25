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Овечкин отпраздновал Рождество вместе с Трампом

Российский нападающий хоккейного клуба "Вашингтон" Александр Овечкин посетил рождественский ужин в резиденции президента США Дональда Трампа. Фото с мероприятий опубликовала в Instagram супруга хоккеиста Анастасия Шубская.


Рождественский ужин прошел в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

"Рада встрече, мистер президент", - написала Шубская.

В соцсетях также появилась совместная фотография Овечкина и Трампа. На снимке – хоккеист дарит американскому лидеру свой игровой свитер.

Напомним, Овечкин выступает за "Вашингтон" с 2005 года. В 2018-м он впервые завоевал Кубок Стэнли.

В нынешнем сезоне российский форвард провел 34 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 36 очков (23+13). Всего в НХЛ он сыграл 1122 матча, в которых набрал 1247 очков (681+ 566).
Sputnik
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