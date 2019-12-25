Овечкин отпраздновал Рождество вместе с Трампом





Рождественский ужин прошел в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.





"Рада встрече, мистер президент", - написала Шубская.





В соцсетях также появилась совместная фотография Овечкина и Трампа. На снимке – хоккеист дарит американскому лидеру свой игровой свитер.





Напомним, Овечкин выступает за "Вашингтон" с 2005 года. В 2018-м он впервые завоевал Кубок Стэнли.





В нынешнем сезоне российский форвард провел 34 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 36 очков (23+13). Всего в НХЛ он сыграл 1122 матча, в которых набрал 1247 очков (681+ 566).



