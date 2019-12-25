Овечкин отпраздновал Рождество вместе с Трампом
Российский нападающий хоккейного клуба "Вашингтон" Александр Овечкин посетил рождественский ужин в резиденции президента США Дональда Трампа. Фото с мероприятий опубликовала в Instagram супруга хоккеиста Анастасия Шубская.
Рождественский ужин прошел в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
"Рада встрече, мистер президент", - написала Шубская.
В соцсетях также появилась совместная фотография Овечкина и Трампа. На снимке – хоккеист дарит американскому лидеру свой игровой свитер.
Напомним, Овечкин выступает за "Вашингтон" с 2005 года. В 2018-м он впервые завоевал Кубок Стэнли.
В нынешнем сезоне российский форвард провел 34 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 36 очков (23+13). Всего в НХЛ он сыграл 1122 матча, в которых набрал 1247 очков (681+ 566).
11:24 25/12/2019
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