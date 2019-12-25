Мейвезер обошел по размеру доходов Роналду и Месси





С начала "десятых" американец заработал 915 миллионов долларов. Только два поединка против Мэнни Пакьяо и Конора МакГрегора принесли Флойду больше 500 миллионов долларов.





Следом в списке идут главные звезды сегодняшнего футбольного мира Криштиану Роналду и Лионель Месси, заработавшие 800 и 750 миллионов долларов соответственно.



