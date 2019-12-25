Такого Месси вы еще не видели





"Это Рождество, полное любви и света. Счастливого Рождества!" - подписала фото жена Месси.





Лионель и Антонелла вместе с 2009 года. Пара воспитывает троих сыновей: Чиро, Тьяго и Матео.





2 декабря Месси получил рекордный, уже шестой по счету "Золотой мяч", который вручается France Football.





В текущем сезоне форвард провел 18 матчей за каталонцев, забил 15 голов и отдал 9 результативных передач.



