Такого Месси вы еще не видели
Супруга форварда и капитана "Барселоны" Лионеля Месси Антонелла опубликовала в Instagram фотографии со своей семьей.
"Это Рождество, полное любви и света. Счастливого Рождества!" - подписала фото жена Месси.
Лионель и Антонелла вместе с 2009 года. Пара воспитывает троих сыновей: Чиро, Тьяго и Матео.
2 декабря Месси получил рекордный, уже шестой по счету "Золотой мяч", который вручается France Football.
В текущем сезоне форвард провел 18 матчей за каталонцев, забил 15 голов и отдал 9 результативных передач.
10:01 25/12/2019
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Особое мнение
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