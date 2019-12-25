







- Раз он так крут, почему же его не вызывают в сборную Беларуси?





- Ох, этот вопрос, наверное, волнует всю футбольную общественность нашей страны. Не знаю... Надо звонить тренеру сборной. Никто не понимает сложившейся ситуации. Он однозначно заслужил приглашения в национальную команду, — сказал Глеб в интервью "Спорт-экспрессу"



