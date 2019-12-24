Шкурин перешел в брестское «Динамо», а не в ЦСКА
По информации Tribuna.com, нападающий «Энергетика-БГУ» Илья Шкурин на прошлой неделе подписал контакт с брестским «Динамо».
Отметим, что лучшего снайпера взяли свободным агентом. Ранее форвард и «Энергетик-БГУ» расторгли контракт, действовавший до февраля 2020 года.
Агент футболиста Валерий Исаев и пресс-служба «Динамо» отказались комментировать информацию о переходе нападающего.
Ранее сообщалось, что футболист перешел в ЦСКА.
18:22 24/12/2019
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