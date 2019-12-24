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Виктор Шимусик: в высшей лиге получаешь за матч 500 рублей минус налог. Ошибся — часть суммы вычитается

Арбитр Виктор Шимусик в интервью "Прессболу" рассказал о заработках судей.

Фото ФК Ислочь


- Работа арбитра — это ведь не единственное ваше занятие?

- Нет. Тружусь в спортивной школе в Осиповичах. Поэтому, в отличие от футболистов, после матчей иду на работу. Как и почти все наши арбитры.

- Это потому, что на деньги от судейства прожить невозможно?

- Вот смотрите: ты отсудил матч, не ошибся. В высшей лиге получаешь за это 500 рублей минус налог. Если ошибся — часть суммы вычитается. Плюс тебя отстраняют на месяц. Понятно, что не проживешь. Если есть постоянные назначения и работаешь без ошибок, полторы тысячи — это максимум для Беларуси. Но судить каждый тур нереально — арбитров много. Зимой же рассчитываешь только на зарплату от основной работы. Сколько? В Осиповичах — порядка 600 рублей. По меркам ДЮСШ, нормально. А есть еще нюансы. К играм готовишься сам. Получил травму — сам себя лечишь. И так далее.

- Для рефери, который вошел в лист ФИФА, что-то в этом плане меняется?

- Да, и очень существенно. Поэтому и в финансовом плане для меня это серьезный шаг вперед. Но в этот список просто так не попадешь. Хорошо что Беларуси в этом году дали четвертую квоту. Это много говорит о работе нашего судейского корпуса в целом.
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