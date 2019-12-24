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"Вышли и обосра..сь" 20 цитат уходящих 2010-х, вошедшие в историю белспорта

Секс Баги, модем Бреста и "Наливай!" от Лукашенко - такие слова не забываются.

"Вышли и обосра..сь" 20 цитат уходящих 2010-х, вошедшие в историю белспорта
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Люди любят мерить время декадами, где годы меняются лишь последней цифрой  – и вот вслед за «девяностыми» и «нулевыми» уходят «десятые». 

Они, конечно, стали особенными – широкое развитие технологий коренным образом изменило нашу жизнь. 

Оставили они след и в белорусском спорте – например, мы входили в 2010-е с программой «Столичный футбол», для просмотра которой Бернд Штанге требовал двойные линзы, а выходим с онлайн-трансляциями всех матчей «вышки» и показом футболистами брестского «Динамо» четкого повтора незамеченного судьей нарушения через секунды после самого фола.

Но запомнится десятилетие и вечным форматом сказанных слов. Фраз от наших спортсменов и о нашем спорте, достойных войти в историю, наверняка было еще больше, но Трибуна отобрала 20 максимально ярких и вызвавших бурное обсуждение, или ставших мемами, которые вспоминают до сих пор. 
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