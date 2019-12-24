Люди любят мерить время декадами, где годы меняются лишь последней цифрой – и вот вслед за «девяностыми» и «нулевыми» уходят «десятые».





Они, конечно, стали особенными – широкое развитие технологий коренным образом изменило нашу жизнь.





Оставили они след и в белорусском спорте – например, мы входили в 2010-е с программой «Столичный футбол», для просмотра которой Бернд Штанге требовал двойные линзы, а выходим с онлайн-трансляциями всех матчей «вышки» и показом футболистами брестского «Динамо» четкого повтора незамеченного судьей нарушения через секунды после самого фола.



