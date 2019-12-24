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Ватикан хочет сформировать свой Олимпийский комитет

Ватикан намерен сформировать национальный Олимпийский комитет после того как в государстве будет пять видов спорта, признанных профильными международными федерациями.


Об этом сообщает онлайн-издание Inside The Games со ссылкой на представителя Папского совета по культуре.

По его словам, возможность присутствия Ватикана на параде наций на церемонии открытия летних Олимпийских игр 2024 года в Париже является «реалистичной».

Местная федерация легкой атлетики под названием Athletica Vaticana была сформирована в январе 2019 года. Сейчас Ватикан ведет переговоры о членстве в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

По словам представителя Ватикана, «профессиональный спорт стал огромным рынком», и это «необходимо принимать во внимание».

Он также отметил, что «спорт может помочь религиозным сообществам бороться с патологиями религии», а религия способна привнести в мир спорта «этические и моральные витамины».
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