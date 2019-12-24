В целом в 2020 году Беларусь примет более ста международных спортивных соревнований, в частности:





1-9 января — Рождественский международный турнир любителей хоккея





Апрель — матч Кубка Федерации





1-4 мая — командный чемпионат мира по спортивной ходьбе





16 мая — Международный минский велокарнавал «VIVA Ровар 2020»





Май-июнь — 1-3 туры Золотой Европейской волейбольной лиги Европейской конфедерации волейбола среди мужских и женских команд









1-6 июля — этап Кубка мира по художественной гимнастике «Челлендж»





17-24 августа — чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ среди студентов





Сентябрь — матч Кубка Дэвиса





Ноябрь-декабрь — международные соревнования по танцевальному спорту ALLIANCE TROPHY – 2020 и Кубок мира по таэквондо



