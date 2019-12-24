В Беларуси в 2020 году пройдут более 100 международных спортивных мероприятий
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь утвержден перечень международных спортивных мероприятий, которые пройдут в стране в 2020 году, пишет Трибуна.
В целом в 2020 году Беларусь примет более ста международных спортивных соревнований, в частности:
1-9 января — Рождественский международный турнир любителей хоккея
Апрель — матч Кубка Федерации
1-4 мая — командный чемпионат мира по спортивной ходьбе
16 мая — Международный минский велокарнавал «VIVA Ровар 2020»
Май-июнь — 1-3 туры Золотой Европейской волейбольной лиги Европейской конфедерации волейбола среди мужских и женских команд
1-6 июля — этап Кубка мира по художественной гимнастике «Челлендж»
17-24 августа — чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ среди студентов
Сентябрь — матч Кубка Дэвиса
Ноябрь-декабрь — международные соревнования по танцевальному спорту ALLIANCE TROPHY – 2020 и Кубок мира по таэквондо
09:36 24/12/2019
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