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Менеджер «Динамо-Молодечно»: «Угрозы Семочкину буду воплощать в действия»

Менеджер «Динамо-Молодечно» Дмитрий Мельник прокомментировал инцидент после матча с «Гомелем».

«За 25 секунд до конца третьего периода Александр Семочкин ударил клюшкой в лицо Богдана Зозона, чем нанес ему тяжелую травму. После чего они подрались, были удалены и ушли в раздевалку.

В подтрибунном помещении состоялся мужской разговор, в процессе которого был задан вопрос, зачем он это сделал. На что Александр сказал, что до этого ему был нанесен удар в голову и таким образом он решил расправиться с обидчиком. 

Да, я угрожал Семочкину. Свои угрозы буду воплощать в действия. Мы же с вами живем в цивилизованном обществе. Поэтому будем обращаться в дисциплинарный судейский комитет ФХРБ, чтобы было рассмотрено его нарушение и он понес как можно более суровое наказание», — сказал Мельник.
Tribuna
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