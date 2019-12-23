Кубок Дэвиса, Alliance Trophy, Кубок мира по таэквондо пройдут в Беларуси в 2020 году
Совет министров утвердил перечень международных спортивных мероприятий, которые пройдут в Беларуси в 2020 году, сообщила пресс-служба ведомства.
В будущем году Беларусь примет более ста международных спортивных мероприятий. В их числе: матч Кубка Дэвиса среди теннисистов-мужчин, международные соревнования по танцевальному спорту, Alliance Trophy, Кубок мира по таэквондо, Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ среди студентов.
Первым соревнованием года станет Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз президента, который состоится с 1 по 9 января, пишет interfax.by
20:01 23/12/2019
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