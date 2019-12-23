Геннадий Вишняков: не бояться ставить на максимум

Под его началом Павел Санкович переписал десяток национальных рекордов исобрал коллекцию наград европейских и планетарных чемпионатов плюс этапов Кубка мира. Геннадий Алексеевич помог и Игорю Бокию 11 раз подняться на паралимпийский пьедестал, а 22 — на такой же «золотой» на чемпионатах мира. — Действительно, чемпионат Европы обернулся удачей для национальной команды, — объяснил наставник.









— Золотая медаль чемпионки Европы Анастасии Шкурдай, «серебро» с золотым отливом Ильи Шимановича — очень высокие достижения для нашей маленькой сборной. Оправдала чаяния и мужская комбинированная эстафета, взявшая бронзовую медаль. Была надежда на медаль Алины Змушко, особенно в 50-метровом брассе, где она проиграла одну сотую ирландке Моне Макшарри, ставшей третьей.





— Как по-вашему, на что способна Шкурдай в ближайшие годы? Правы ли сделали местные власти, отказавшие в ее переезде в Минск?





— Анастасии Шкурдай — яркий лучик после Александры Герасимени в белорусском плавании. И я очень надеюсь, что на Играх в Токио она сможет, не смотря на свою молодость, быть конкуренткой ведущим пловцам мира на основной дистанции в финале. У Анастасии светлое будущее, будем, скорее всего, ее ожидать на «больших» пьедесталах в следующем олимпийском цикле. Уверен, что оставить ее на подготовке в Бресте — абсолютно правильное решение. У нее — молодой амбициозный и грамотный тренер





— Ольга Ясинович. Вместе они в состоянии добиться впечатляющих побед. — Вы подняли на пьедестал феноменального Бокия, победителя крупных турниров Санковича. Чего не хватает некоторым коллегам, чтобы пойти по вашим стопам?









— Очень важна грамотная селекция, поиск талантливых, одаренных детей. Не следует спешить и преждевременно выводить учеников на высокий спортивный результат, применять активную подготовку. Грамотно построенные тренировки пусть позже, но обязательно выведут способных на пьедесталы. Кропотливая работа над техникой, не менее педантичная учеба пловца думать, понимать, что он делает идля чего — это основная цель тренерского цеха. Если наставник амбициозен, если старателен и дисциплинирован, он обязательно сможет добиться значимых успехов.





— На ваш взгляд, какие изменения привнес в белорусское плавание Дмитрий Манцевич, не так давно ушедший от нас в мир иной?





— В роли главного тренера национальной команды он многоеизменил в лучшую сторону. Была налажена грамотная система подготовки, ведущая к максимальным результатам, и роль Дмитрия в этом очень велика. Он учил спортсмена думать, анализировать, понимать, что необходимо самому, чтобы достичь максимума на дорожке. Это было интеллектуальным направлением в работе. На его волне поколение белорусских пловцов удачно выступило и на чемпионате Европы.





— После ухода Натальи Шоломицкой пост главного тренера до сих пор вакантен. На ваш взгляд, каким должен быть новый лидер? Возможно, кого-то видите на этом месте?





— Прежде новый главный должен уметь сплотить команду, собрать единый коллектив, не бояться ставить на максимум, владеть современными методиками. Думаю, на этой должности должен быть только белорусский специалист, понимающий менталитет нашей жизни, знающий менталитетспортсменов. А тренером-консультантом у него может стать иностранный специалист, который внес бы новизну в тренировки. В этой роли я вижу Андрея Липницкого, ныне исполняющего обязанности главного. Он обладает многими положительными качествами, ему доверяют члены национальной команды. К тому же у него за плечами опыт в спорте высших достижений.



