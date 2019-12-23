СМИ: лучший белорусский форвард уходит в московский ЦСКА

Об этом сообщает Sport24. Детали контракта не разглашаются.

- Мне правда нечего вам сказать. Откуда ваши СМИ взяли такую информацию? Нет комментариев.





- Переговоры с ЦСКА ведутся? Не только российские, но и белорусские СМИ пишут о возможном трансфере.





- Они пишут уже третью неделю эту...





- Это неправда?





- Ничего не могу сказать, ничего...





- Но ведь дыма без огня не бывает.





- Ищите концы в России...





- Не хотите комментировать?





- Вы должны меня понять... — цитирует Исаева "СЭ".



