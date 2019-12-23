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СМИ: лучший белорусский форвард уходит в московский ЦСКА

Белорусский форвард Илья Шкурин подписал контракт с московским ЦСКА.


Об этом сообщает Sport24. Детали контракта не разглашаются.

Ранее о том, что лучший бомбардир чемпионата Беларуси-2019 перейдет в стан армейцев, сообщал Pressball.by. Однако агент футболиста Валерий Исаев тогда опроверг эту информацию.

И сейчас он отказался ее комментировать.

- Мне правда нечего вам сказать. Откуда ваши СМИ взяли такую информацию? Нет комментариев.

- Переговоры с ЦСКА ведутся? Не только российские, но и белорусские СМИ пишут о возможном трансфере.

- Они пишут уже третью неделю эту...

- Это неправда?

- Ничего не могу сказать, ничего...

- Но ведь дыма без огня не бывает.

- Ищите концы в России...

- Не хотите комментировать?

- Вы должны меня понять... — цитирует Исаева "СЭ".

Тем временем российский журналист Андрей Панков рассказал подробности перехода Ильи Шкурина из "Энергетика"-БГУ в московский ЦСКА.

"Клубы этот трансфер согласовали давно, между руководством клубов есть давние и дружные отношения. Все это время ЦСКА и сторона игрока согласовывали зарплату. Но ЦСКА не остановится на этом в поиске нападающего, еще один форвард должен пополнить команду, как и игроки других амплуа", — написал журналист в телеграме.
"Белорусский партизан"
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