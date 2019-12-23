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А они играть-то умеют? Минское "Динамо" потерпело десятое поражение подряд

Минское «Динамо» проиграло десятый матч подряд в КХЛ.

«Зубры» вели 3:0 в третьем периоде, но все равно уступили в гостях хабаровскому «Амуру» — 3:4 (1:0, 2:0, 0:4), передает tut.by.

Минчане отлично провели два периода. Они намного больше атаковали и почти не ошибались в обороне. Счет открыл Франсис Паре, забросивший после передачи Шейна Принса из-за ворот.


Во начале второго периода свою первую шайбу в сезоне забросил Иван Дроздов, а затем Марк-Андре Граньяни, казалось, снял все вопросы о победителе.

Увы, третий период «зубры» провалили. Три удаления нашей команды завершались голами, причем все фолы были необязательными. Особенно показательным стал момент, когда при счете 2:3 минчане выбежали на лед вшестером.

Сначала Граньяни и Карнаухов на пару затолкали шайбу в свои ворота, затем Гинек Зогорна замкнул передачу на дальнюю штангу, а третье большинство реализовал Максим Игнатович.


Победную шайбу за 67 секунд до сирены рикошетом от конька Владислава Еременко забросил Владислав Ушенин.
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