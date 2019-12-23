Саснович сыграла в финале впервые за 2 года. Уступила, но это успех

Сезон Александра заканчивала и вовсе в пике: проиграла пять матчей подряд на пяти разных турнирах.

Саснович страдала нестабильностью: в одном матче могла как легко выиграть, так и проиграть сет. Проблемным был и прием. Она брала только 36 процентов первых подач соперниц – по этому показателю она была мимо даже топ-100.

Вернувшись на корт после отдыха, который, видимо, пошел ей на пользу, она выиграла выставочный турнир во Франции, где в финале разобралась с Каролин Гарасией, которая занимает 46 место в рейтинге.





А в первом в сезоне турнире WTA, пусть и низшей категории, который проходил во французском Леможе, дошла до финала. По ходу турнира белоруска прошла соперницу из Болгарии Изабеллу Шиникову, россиянку Анну Блинкову, швейцарку Жиль Тайкманн и бельгийку Гретье Миннен. Причем, в двух из четырех матчах Саснович сделала камбэк после провального первого сета.









Матч с россиянкой Екатериной Александровой для Саснович стал первым финалом на турнирах WTA за почти два года. В решающем поединке Александра опять с треском проиграла первый сет 1:6, но вытащить матч не смогла. Россиянка без проблем взяла второй сет 3:6 и выиграла турнир.







