Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Саснович сыграла в финале впервые за 2 года. Уступила, но это успех

Прошлый сезон у Александры Саснович совсем не задался. Минчанка выпала из топ-30 рейтинга и обосновалась на 67-м месте. Впервые за три года количество побед оказалось меньше числа поражений (17 против 22).


Сезон Александра заканчивала и вовсе в пике: проиграла пять матчей подряд на пяти разных турнирах.

Саснович страдала нестабильностью: в одном матче могла как легко выиграть, так и проиграть сет. Проблемным был и прием. Она брала только 36 процентов первых подач соперниц – по этому показателю она была мимо даже топ-100. 

Вернувшись на корт после отдыха, который, видимо, пошел ей на пользу, она выиграла выставочный турнир во Франции, где в финале разобралась с Каролин Гарасией, которая занимает 46 место в рейтинге.

А в первом в сезоне турнире WTA, пусть и низшей категории, который проходил во французском Леможе, дошла до финала. По ходу турнира белоруска прошла соперницу из Болгарии Изабеллу Шиникову, россиянку Анну Блинкову, швейцарку Жиль Тайкманн и бельгийку Гретье Миннен. Причем, в двух из четырех матчах Саснович сделала камбэк после провального первого сета. 


Матч с россиянкой Екатериной Александровой для Саснович стал первым финалом на турнирах WTA за почти два года. В решающем поединке Александра опять с треском проиграла первый сет 1:6, но вытащить матч не смогла. Россиянка без проблем взяла второй сет 3:6 и выиграла турнир. 
Источник: tribuna.com
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
Чем фигово тебе в русском стане?
Петр Рудковский
"С*ка", "старуха"... Хто так абзываў аўтарку...
Валерий Щукин
Новый подход властей к амнистированию осужденных...
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. Клан Лукашенко
Павел Знавец
О показаниях экс-бойца СОБРа Гаравского


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru