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Геннадий Невыглас: «Абсолютно никакого отношения к «Волне» не имею»

Экс-председатель АБФФ Геннадий Невыглас заявил, что не патронирует проект создания сильной команды в Пинске.

Такую информацию вчера сообщил Александр Зайцев в своем интервью сайту «Медиа-Полесье». 

Позже слова руководителя брестского «Динамо» были удалены с портала.

«Сам только что прочитал новости о себе и пинской «Волне». Так что ничего вам сказать не могу. Абсолютно никакого отношения к клубу не имею», – сказал Невыглас.
Tribuna
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