Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Алексей Бага: Раньше игроки по звонку ехали в Борисов

Экс-главный тренер БАТЭ рассказал, что изменилось в белорусском футболе.

Об этом Алексей Бага рассказал в интервью «Трибуне».

– Кажется, в этом году у БАТЭ был самый скудный ростер за последние сезоны. Согласитесь?

– Он не был презентабельнее ростера наших конкурентов. Почему так сложилось? Появились команды, которые могут привлечь футболистов на хорошие условия и играть на хороших стадионах. Где-то сами недоработали зимой: не смогли пригласить того или иного футболиста, удержать кого-то из ребят.

Если раньше игроки по первому звонку ехали в Борисов, то сейчас у них есть возможность выбирать. Это хорошо и для ребят, и для развития всего белорусского футбола.


– Кто в этом году занимался трансферами БАТЭ?

– Футболистам звонил и я, и Андрей Анатольевич. Были агенты, которые предлагали клубу игроков. Каждая история индивидуальна. Если говорить о трансферах, то нужно понимать в каких реалиях мы живем. Разумеется, есть клубы, которые могут иметь семь-восемь человек в селекционном отделе и работать на всех континентах.

БАТЭ не может себе такое позволить, поэтому смотрели игроков в военно-полевых условиях. С некоторыми вовсе знакомились походу, – сказал Бага.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
Чем фигово тебе в русском стане?
Петр Рудковский
"С*ка", "старуха"... Хто так абзываў аўтарку...
Валерий Щукин
Новый подход властей к амнистированию осужденных...
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. Клан Лукашенко
Павел Знавец
О показаниях экс-бойца СОБРа Гаравского


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru