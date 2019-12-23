В минувшем чемпионате «Ислочь» наряду с «Шахтером» была самой возрастной командой лиги – 28,2 лет. Примечательно, что Виталий Жуковский один из самых молодых тренеров чемпионата – младше был только Иван Биончик. В 35 лет коуч «волков» на несколько годков уступает некоторым подопечным.





В 2019-м ставка «волков» на опытных футболистов оправдала себя. Пусть «Ислочи» не хватило трех очков до заветных 50 баллов, но чемпионат команда закончила на рекордном для себя пятом месте. При этом Жуковский говорил, что команде уже хочется медалей, однако добиться их непросто. Поэтому в Минском районе не собираются отказываться от практики приглашения бывалых игроков. В пятницу стало известно о подписании сразу троих футболистов, возраст которых превышает 33 года.





Павел Рыбак, защитник, 36 лет









Уход защитника из «Шахтера» никого не удивил. Еще в конце ноября новый тренер «горняков» Юрий Вернидуб рассказал, что один из лидеров не продлевает контракт.





Рыбака хотели видеть в «Немане», но выбор футболиста пал на «Ислочь». Наконец-то выиграв с пятой попытки Кубок Беларуси в Солигорске, Рыбак спустя 13 лет вернулся в столицу, где он выступал за «Минск». В следующем году мы снова увидим легендарную связку Рыбак-Янушкевич, которые бок о бок не один год играли в Солигорске.





Николай Януш, нападающий, 35 лет









Еще один перебежчик по ставшему популярным маршруту из «Шахтера» в «Ислочь». В последние годы Януш потерял место первого нападающего в Солигорске. В 2018-м его отдали в аренду «Неману», а в этом сезоне Николай пусть и сыграл за «горняков» 26 матчей в чемпионате, но в старте начинал всего десять из них. При этом Януш настрелял 11 голов – шестой показатель лиги наряду с новым одноклубником Момо Янсане. Также возрастной форвард стал лидером чемпионата по мячам, забитым после выхода на замену, – семь результативных ударов.





Если Януш был джокером в колоде Сергея Ташуева, то почему бы нападающему не стать им в команде Жуковского? К слову, под вопросом будущее прямого конкурента Николая за место в старте: еще не факт, что в «Ислочи» останется Александр Макась, пока не решивший продлевать контракт.





Ан н Матвеенко, полузащитник, 33 года









В прошлом сезоне хавбек с 11 мячами стал одним из лучших снайперов «вышки». Вот только в 2019-м Матвеенко сдал. Впрочем, как и весь «Витебск». Команда разменяла четвертое место на 13-е, а Антон набрал всего 4+2 по системе «гол+пас».





«Витебску» не привыкать расставаться с лидерами. Клуб рассчитывал, что Матвеенко проведет четвертый сезон на севере Беларуси и предложили новый контракт. Но футболист решил в очередной раз поменять место работы. «Ислочь» станет уже девятым клубом в карьере флангового полузащитника.









Кто из опытных есть еще у «Ислочи»?





Уже сейчас можно сказать, что на 2020-й костяк команды собран. «Ислочь» может похвастаться не только полноценным переходом в свои ряды Момо Янсане и Годфри Стивена, но и пролонгированием контрактов с целым рядом ключевых футболистов. Правда, практически всем им уже за 30.





Ворота «волков» продолжит защищать 31-летний Егор Хаткевич, который в этом сезоне никого и близко не подпустил к званию главного кипера команды и впервые был вызван в сборную. Правда, на ноябрьский сбор голкипера не пригласили, просто удалив его из чата «националки» в вайбере.





В защите остались Сергей Концевой и Алексей Янушкевич, которым по 33. Тройка в центре обороны могла бы остаться неизменной, если бы Александру Шагойко гарантировали место в составе. Однако, по словам Жуковского, в команде появились молодые футболисты, которые выиграли у ветерана конкуренцию. Поэтому 39-летнему защитнику, который в свой почтенный возраст может сыграть и на фланге, предложили остаться в структуре клуба детским тренером. Но такой расклад Шагойко не устроил. О завершении карьеры Александр не объявлял, поэтому не исключено, что опытного футболиста мы увидим на поле и в 2020-м, но только в рядах иного клуба.





Расстается с «волками» и другой футболист оборонительного плана – 32-летний опорник Игор Банович, пришедший по ходу сезона-2019. По словам Жуковского, хорват так и не понял, как должен действовать в схеме с тремя центральными защитниками. Хотя как футболист Банович тренеру понравился.





В полузащите Жуковский все еще доверяет 34-летнему опорнику Александру Быченку и 33-летнему атакующему полузащитнику Дмитрию Комаровскому. В минувшем сезоне в центре поля с ними играл 33-летний Михаил Афанасьев. Фланговому полузащитнику пришлось адаптироваться на новой позиции. В конце чемпионата Жуковский признал, что Афанасьев не совсем подходит под стиль игры команды. «Мы очень узко атакуем, а Миша более фланговый игрок с хорошей подачей. Исходя из нашего построения игры мы, наверное, лишили его этой подачи», – рассказывал тренер. Неудивительно, что стороны расстались. Такая же история случилась с 31-летним Дмитрием Рекишем.





Правый фланг «Ислочи» еще минимум сезон продолжит бороздить 34-летний Александр Папуш. В 2018-м на украинца наложили двухлетний бан за дело по договорным матчам. Правда вне футбола Папуш пробыл всего год. В начале 2019-го срок дисквалификации сократили вдвое, и «Ислочь» заявила легионера в чемпионат. Набрав форму через матчи в дубле, Александр провел девять поединков в «вышке», в которых отдал две голевые передачи.





Главная интрига межсезонья – останется ли не только в «Ислочи», но и в футболе Александр Глеб, которому уже 38. По словам директора клуба Сергея Мельникова, после последнего матча чемпионата полузащитник заявил, что завершает карьеру. Однако в команде надеются, что хавбек передумает и готовы в любой момент предложить новый контракт. Сейчас решение за футболистом. Жуковский рассказывал, что Глебу тяжело найти мотивацию продолжать играть, так как в сборной на полузащитника уже не рассчитывают. Однако возможно Александр останется в футболе после совместной пятидневной стажировки с главным тренером в Краснодаре.





Интересно, что от Глеба зависит и средний возраст «Ислочи». Если легенда белфутбола останется, что этот показатель составит 31,1 год, а если завершит карьеру – 30,6 лет.

Фото: «Шахтер», «Витебск», «Ислочь»